Тематическая встреча о блокаде Ленинграда прошла в Химках

27 января в новом детском саду при школе № 19 открыли цикл патриотических мероприятий. Первая встреча была посвящена истории блокадного дневника Тани Савичевой — одному из самых известных и трагичных свидетельств военных лет.

Участниками мероприятия стали педагоги, воспитанники, жители округа и представители местной власти.

В своем выступлении председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский отметил, что история страны складывается из судеб конкретных людей и семей. По его словам, знакомство детей с прошлым через такие личные истории, как судьба Тани Савичевой, делает память о войне живой и понятной, а главная задача взрослых — сохранить и передать это наследие следующим поколениям.

Гостям рассказали о жизни девочки и ее семьи. В своем небольшом блокнотe Таня записывала даты смерти близких — эти строки со временем стали символом трагедии блокадного Ленинграда. Впервые широкой публике дневник был представлен в 1946 году на выставке, посвященной обороне города.

Во второй части встречи участникам предложили воссоздать девять страниц дневника, расположив их в правильной хронологической последовательности. Такой формат помог глубже прочувствовать атмосферу блокадных дней и осознать, что за каждой записью стояла реальная человеческая судьба.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что в Химках системно развивают патриотическое воспитание. Он отметил, что в округе регулярно проходят мероприятия, объединяющие людей разных поколений и направленные на сохранение исторической памяти.