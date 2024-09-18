Телескоп и объектив пополнили музей находок на КПО Подмосковья

Коллекция подмосковного музея «Культурный слой» пополнилась новыми экспонатами, найденными на конвейерах комплексов по переработке отходов в сентябре. Это зеркальный телескоп и объектив камеры.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 отлично подходит для наблюдений дальнего космоса. Прибор позволяет рассмотреть галактики и звезды, находящиеся на расстоянии от 20 до 90 тысяч километров.