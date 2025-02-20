Телемост к 80-летию Победы провели в школе № 1 в Наро-Фоминском округе

Школа № 1 из Вереи провела телемост со школой «Гармония» в Можайске. Его посвятили празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поучаствовали в мероприятии ученики и педагоги Верейской школы № 1. Телемост провели в рамках образовательного проекта, который реализуют в Наро-Фоминске.

Идея проекта заключается в проведении целой серии телемостов между городами воинской славы Московской области и городом-побратимом Вязьмой. Во время первого, с Можайском, школьники рассказали о родном городе, в том числе во время Великой Отечественной войны.

Так, ребята поделились фактами про битву за Можайск. Она прошла в январе 1942 года. Тогда солдаты освободили последний опорный пункт немцев в Московской области.

Следующий телемост планируют провести школьники из Вереи. Они также расскажут ребятам из других муниципалитетов о своих героях.