Telegram-бот Минсоцразвития Подмосковья поможет узнать о мерах поддержки

В Московской области доступен Telegram-бот, с помощью которого можно узнать о мерах социальной поддержки, едином пособии, рассчитать региональные льготы и получить информацию о материнском капитале. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

В ведомстве уточнили, что чат-бот также предоставляет возможность узнать точный размер пособия и получить полезные ссылки для подачи заявлений. Министр Андрей Кирюхин отметил, что этот сервис позволяет жителям быстро и удобно получить информацию о социальной поддержке.

Он добавил, что Telegram-бот регулярно обновляется для учета изменений в законодательстве, индексаций выплат и новых мер поддержки. Жители Московской области воспользовались его возможностями уже более 1,3 миллиона раз.