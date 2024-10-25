Telegram-бот Минсоцразвития Подмосковья поможет узнать о мерах поддержки

В Московской области доступен Telegram-бот, с помощью которого можно узнать о мерах социальной поддержки, едином пособии, рассчитать региональные льготы и получить информацию о материнском капитале. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.
В ведомстве уточнили, что чат-бот также предоставляет возможность узнать точный размер пособия и получить полезные ссылки для подачи заявлений. Министр Андрей Кирюхин отметил, что этот сервис позволяет жителям быстро и удобно получить информацию о социальной поддержке.
Он добавил, что Telegram-бот регулярно обновляется для учета изменений в законодательстве, индексаций выплат и новых мер поддержки. Жители Московской области воспользовались его возможностями уже более 1,3 миллиона раз.
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