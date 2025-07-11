Техобслуживание газового оборудования провели еще в 20 тысячах домов Подмосковья

С начала года специалисты «Мособлгаза» выполнили плановое техническое обслуживание систем в 20 тысячах многоквартирных домов региона. В ходе проверок специалисты осмотрели свыше 980 тысяч квартир.

Чтобы узнать дату проверки газового оборудования в доме, достаточно зайти на официальный сайт организации. За неделю до назначенного срока управляющие компании размещают соответствующие объявления на информационных стендах в подъездах.

Все мастера «Мособлгаза» работают в фирменной спецодежде и при необходимости должны предъявлять удостоверение с QR-кодом. Отсканировав этот код, жители имеют возможность проверить подлинность документа и узнать полную информацию о сотруднике.

После завершения работ потребители могут оценить качество обслуживания или оставить отзыв через специальную онлайн-форму.

В Подмосковье за каждым многоквартирным домом закреплен персональный газовый участковый. Контактные данные ответственного специалиста и график его встреч с жильцами доступны в личной карточке на сайте — достаточно ввести адрес дома в поисковую строку.

С января газовые участковые провели 1170 встреч с жителями, в рамках которых разъясняли правила безопасной эксплуатации оборудования. Актуальный график таких встреч на июль доступен на портале компании.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием газового оборудования, жители могут обращаться по телефону горячей линии 8 (495) 122-40-04.

Актуальные новости о работе «Мособлгаза» регулярно публикуют в официальном Telegram-канале.