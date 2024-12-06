Технологии больниц Подмосковья повысили выявление рака на ранней стадии

С начала года доля раннего выявления онкологических заболеваний составила в Подмосковье 63,5%. Это на 2,5% больше, чем за такой же период 2023-го.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, на высокие результаты повлияло активное развитие первичного звена, а также проведение дней открытых дверей в онкоцентрах, самозапись на маммографию для женщин старше 40 лет и оснащение медучреждений современным оборудованием.

«По итогам 2024 года показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

Дни открытых дверей проводят в центрах онкологической помощи Подмосковья каждую последнюю субботу месяца.

Узнать больше об оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями можно по ссылке.