Техникум в Павловском Посаде победил в конкурсе «Движения Первых»

Полученные средства будут направлены на реализацию перспективных инициатив и проектов, призванных улучшить образовательную среду техникума, создать более комфортные условия для обучения и развития студентов, а также поддержать их творческие и инновационные начинания. Возможности использования гранта весьма широки: от приобретения оборудования и материалов для учебных мастерских до организации внеучебных мероприятий и конкурсов.

Успех этого года стал еще одним подтверждением высокой конкурентоспособности и активной жизненной позиции студентов техникума. В прошлом году они также продемонстрировали свой потенциал, одержав победу в этом же конкурсе.

Конкурс длился на протяжении четырех месяцев. В течение этого времени активисты техникума работали над своими проектами. Они взаимодействовали с волонтерскими организациями, перенимали опыт и находили новые идеи для реализации своих замыслов.