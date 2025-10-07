Техническое обслуживание водозаборных узлов провели в Балашихе
В Балашихе прошли работы по техническому обслуживанию водозаборных узлов № 1-5, № 1-12 и № 1-15, расположенных в микрорайонах Заря, Авиаторов и на Щелковском шоссе. Эти инженерные комплексы отвечают за подачу воды из природных источников в жилые дома и социальные объекты округа.
В ходе обслуживания специалисты провели полную очистку и промывку резервуаров чистой воды, что важно для поддержания высокого качества питьевой воды.
На станции обезжелезивания был установлен обновленный фильтр грубой очистки, а система обратного осмоса улучшена за счет замены картриджа тонкой очистки.
Обновленное оборудование позволит повысить надежность водоснабжения и качество воды при рациональном расходе ресурсов. Постоянный контроль и своевременная замена компонентов системы способствуют стабильной работе инженерных сетей и развитию инфраструктуры городского округа Балашиха.