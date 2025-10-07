Техническое обслуживание водозаборных узлов провели в Балашихе

В Балашихе прошли работы по техническому обслуживанию водозаборных узлов № 1-5, № 1-12 и № 1-15, расположенных в микрорайонах Заря, Авиаторов и на Щелковском шоссе. Эти инженерные комплексы отвечают за подачу воды из природных источников в жилые дома и социальные объекты округа.