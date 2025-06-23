Технические работы на энергообъектах провели в Одинцове

В Одинцовском округе 23 июня временно отключили электричество, чтобы провести работы для улучшения качества и надежности электроснабжения. Энергетические станции обслуживала компания «Мособлэнерго».

Во время выполнения работ, которые проходили с 09:00 до 17:00, временные отключения электроэнергии коснулись деревни Глазынино и были связаны с реконструкцией трансформаторной подстанции. В селе Жаворонки электроэнергию отключили на территории садового некоммерческого товарищества «Ветеран», где запланировали капитальный ремонт сетей, чтобы обеспечить более качественное обслуживание собственников и улучшить общее состояние инфраструктуры.

Кроме того, под отключения попали территории садовые некоммерческие товарищества «Жаворонки-Север» и «Энтузиаст» и заправочная станция ОРТК, а также прилегающие к ним районы, где проводи опиловку деревьев.

Эти работы стали частью планового графика, направленного на модернизацию и улучшение энергетической инфраструктуры округа, что в долгосрочной перспективе должно положительно сказаться на надежности электроснабжения для всех жителей региона. Подобные мероприятия проводят регулярно, чтобы предотвратить неисправности электричества в будущем.