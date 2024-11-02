Технадзор Подмосковья получил новое оборудование для обследования зданий

ГБУ Московской области «Управление технического надзора за капитальным ремонтом» применяет современные методы обследования зданий в Подмосковье и новых регионах России. Так, благодаря лазерному 3D-сканеру FARO FOCUS S150 специалисты выявляют скрытые дефекты и точно оценивают состояние объектов.

Сканер охватывает до 150 метров с высокой точностью, независимо от освещения, и, благодаря компактности, ускоряет сбор данных, обеспечивая качественные отчеты с детализированной визуализацией. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что использование 3D-сканеров позволяет выявлять проблемы оперативно и точно, что способствует повышению безопасности и надежности зданий.

Напомним, ГБУ МО «УТНКР» проводит обследование объектов различной сложности в Подмосковье и новых регионах, включая работу по восстановлению инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С полной информацией о работе организации можно ознакомиться на сайте.