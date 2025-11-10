Театру ростовых кукол «Софит» в Воскресенске исполнилось 25 лет

Во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске отметили день рождения театра ростовых кукол «Софит». Объединению исполнилось 25 лет как муниципальному театру и 45 лет — как театральному коллективу.

«Софит» за эти годы стал неотъемлемой частью культурной жизни Воскресенска.

«Я никогда не волнуюсь, когда артисты выходят на сцену, потому что знаю, что они всегда четко выполняют свою актерскую задачу. Очень надежный коллектив у меня, и очень талантливые люди работают в театре. Я желаю им сохранять тот творческий запал, ту неувядаемую энергию, которую они дарят зрителям», — отметила художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры России, лауреат премии губернатора Московской области «За достижения в области культуры и искусства» Ирина Гончарова.

Коллектив «Софит» удостоили Всероссийской профессиональной премии. Театр побывал на гастролях в разных уголках страны и порадовал тысячи детей и взрослых своими постановками.