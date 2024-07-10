Театральную постановку ко Дню семьи показали в парке «Елочки» в Домодедове

В Домодедове отметили День семьи, любви и верности в парке «Елочки». Для гостей организовали мастер-классы и показали театральную постановку.

Парк «Елочки» выбрали потому, что рядом находится храм святых Петра и Февронии — покровителей Дня семьи, любви и верности в России. Гости принимали участие в мастер-классах, увидели концерт и театральную постановку. Также посетители сделали венки из ромашки — символ праздника.

«Это здорово, что в Домодедове становится семейной традицией для многих приходить в парк „Елочки“ и отмечать этот праздник», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.