Театр из Одинцова выступит с фронтовыми концертами в населенных пунктах округа

Артисты молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой дали старт предпраздничному марафону «Победный май». Такие концерты проходят ежегодно в Одинцовском округе.

Фронтовые агитбригады побывали в жилом комплексе «Равновесие»и в деревне Ликино. В программу мероприятия вошли песни военных лет, танцевальные номера, фронтовые зарисовки — легкие и искренние, как в настоящих агитбригадах 1941–1945 годов.

Эти выступления стали уже традиционными для Одинцовского округа, и жители всегда с теплом и благодарностью встречают каждое выступление.

Проект инициирован руководителем театра «Крылья» Ольгой Кобецкой при поддержке администрации Одинцовского городского округа. Он направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также служит живой памятью о подвиге наших предков.