Танцоры из Химок победили на всероссийском конкурсе

Ансамбль «Барыня» и участницы коллектива «Раздолье» Дома культуры «Лунево» представили родной округ на Всероссийском конкурсе «Белая ворона». Более 400 участников из разных уголков России собрались, чтобы продемонстрировать свои танцевальные навыки.

Варвара Королькова из коллектива «Раздолье» удостоилась звания лауреата I степени. Лауреатом II степени стала Валерия Кобесова.

«Поздравляю наших химчан с победой в конкурсе. Успехов, здоровья и всего самого наилучшего!» — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Помимо этого, ансамбль «Барыня» получил звание лауреата I степени в номинации «Народно-стилизованный танец» за номер «Барыня-сударыня» и лауреата II степени в номинации «Народный танец» за номер «Секиринская».

Напомним, что ранее образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» Центральной детской школы искусств стал призером Открытого всероссийского детского балетного конкурса «Белый Лебедь».

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