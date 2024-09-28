Танцоры из Солнечногорска вышли в полуфинал конкурса национальной премии

Конкурс на соискание Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» состоялся в театре «Русская песня» в Москве. Образцовый детский коллектив Московской области — студия эстрадно-современного танца «Ассорти» Дома детского творчества «Юность» из Солнечногорска — прошел в полуфинал и дважды стал обладателем серебряного диплома.

Юные танцоры достойно выступили в номинации «Эстрадный танец» в младшей и смешанной группах. Председателем жюри конкурса выступила народная артистка России Илзе Лиепа.

«Это конкурсный проект, где буквально соревнуется в хореографическом искусстве вся страна. Нужно пройти несколько этапов: от видеоотбора номеров, где заявляются огромное количество коллективов, до очных полуфиналов федеральных округов. И только затем по одному лучшему коллективу приглашают в финал. В хореографическом мире этот конкурс считается очень крутым, поскольку попасть даже на очные этапы очень сложно», — отметила руководитель студии эстрадно-современного танца «Ассорти» Наталия Лях.

Мероприятие прошло при поддержке Департамента культуры города Москвы.

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