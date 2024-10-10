Танцоры из Воскресенска победили на международном конкурсе в Нижнем Новгороде

В XVII международном фестиваль-конкурсе детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» приняли участие воспитанники хореографического коллектива «Фантазия» «Воскресенской детской школы искусств».

Танцоры под руководством Галины Кудрявцевой показали высокий уровень мастерства и получили заслуженные награды. Они стали лауреатами II степени в номинациях «Народный танец» и «Народный стилизованный танец». Дуэт Арины Борисовой и Марии Задонской завоевал диплом лауреата I степени за танец «Подружки». Номер «Отрадушка» в исполнении солистки коллектива Алены Журовой отметили дипломом II степени, а Алене Журовой в дуэте с Анастасией Бударевой вручили диплом лауреата III степени за артистичное исполнение молдавского танца «Сырба».

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