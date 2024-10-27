Танцоры из Подольска стали лауреатами всероссийского конкурса «Синяя птица»

Из Сочи с победой приехали юные танцоры балетной студии «Синяя птица» в Подольске. Они стали лауреатами IХ Всероссийского конкурса хореографического искусства «Сердце Сочи».

Юные танцоры занимаются под руководством педагога Елены Николаевой во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске.

Ребята стали обладателями дипломов лауреатов I степени в дисциплине «Классический танец», II степени — «Эстрадный танец» и III степени — за сохранение и развитие классического танца.

Воспитанники студии «Синяя птица» выступили на сцене Зимнего театра. Это главная сцена в Сочи, где в разные годы блистали звезды театра, кино и эстрады: Качалов, Барсова, Лемешев, Рихтер, Райкин, Шульженко и другие.

Танцоров и их руководителей ждали конкурсные испытания, круглый стол членов жюри с педагогами творческих коллективов, экскурсионные программы для участников, мастер-классы от членов жюри.

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