Танцоры из Мытищ заняли призовые места на международном фестивале

Танцоры из Мытищ взяли призовые места на международном фестивале. Воспитанники хореографического ансамбля «Подмосковья» в очередной раз продемонстрировали высокие результаты.

Международный многожанровый Фестиваль-конкурс «АВС Arts — Азбука искусств» проходил в городском округе Пушкино. Коллектив «Подмосковье» специально приехал из Мытищ показать свои успехи и побороться за победу.

Участники танцевальной группы, за всю свою историю, неоднократно показывали выдающиеся результаты, становясь победителями на соревнованиях разного уровня: от региональных до международных. По результатам конкурса средняя группа № 1 с танцем «Девичьи заигрыши» заняла первое место, средняя группа № 2 с танцем «Инь Ян» заняла второе место, старшая группа ансамбля с новым танцем «Разноцветный мой платок» заняла первое место.