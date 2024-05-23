Танцоры из Лобни стали призерами международного фестиваля «Истоки»
Образцовый хореографический ансамбль «Серпантин» из городского округа Лобня принял участие на международном конкурсе-фестивале «Истоки». Он прошел в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
В результате отличного выступления лобненский коллектив удостоился звания лауреата II степени.
Хореографический ансамбль «Серпантин» базируется в Доме культуры «Красная поляна».
Отметим, что в этом году ансамблю присвоено звание образцового по решению экспертной комиссии Министерства культуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте