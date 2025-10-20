Танцоры из Люберец выиграли Гран-при международного творческого конкурса

В Ярославле завершился XXXVIII Международный общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая перемена». Танцевальные коллективы из Люберец завоевали Гран-при и шесть дипломов лауреатов I степени.

Высшую награду конкурса присудили Образцовому ансамблю народного танца «Тропинка».

«Также коллектив получил диплом лауреата I степени за исполнение яркого русского танца „Как у наших у ворот собирался карагод“», — отметил Владимир Волков.

Еще четыре коллектива привезли в Люберцы дипломы лауреатов I степени. Образцовый ансамбль «Карусель» удостоили награды за лиричный русский хоровод «Солнышко, покажись!». Образцовый ансамбль эстрадного танца «Ритм» выиграл первые места в номинациях «Джаз» с композицией «Вербочки» и «Степ» с композицией «Я гуляю». Жюри высоко оценило и «Венский вальс» в исполнении ансамбля «Палитра».

Дипломом лауреата I степени за миниатюру «У меня молодой муж ревнив» наградили также солистку Анастасию Соловьеву, которая представляла народный хореографический ансамбль «Россия».