VIII всероссийский фестиваль «Шоу Мастер» прошел в Реутове. Масштабное событие объединило талантливых танцоров со всей страны, в том числе из Богородского округа.

Фестиваль собрал команды самых разных уровней — от начинающих до профессионалов, а разнообразие номинаций делало конкурс особенно интересным. Соревновались мини‑команды, большие коллективы, дуэты и солисты. В программе были представлены самые разные направления — от street dance и contemporary до эстрадного танца, танцевального шоу, стилизованного танца, K‑pop и детского танца.

Особый шарм фестивалю придал необычный участник — робот, который выступил на сцене вместе с танцорами. Оценивали номера профессионалы индустрии. В состав жюри вошел хореограф‑постановщик и режиссер Алексей Арапов.

Среди участников были ученицы второго класса центра образования «Богородский» Юлия Васильева и Евгения Степанова. В составе команды Little stars студии «Энер» девочки достойно представили свой центр и завоевали почетное второе место в танцевальном конкурсе. За этим результатом стоят долгие репетиции, чуткое руководство педагогов, поддержка родителей и, конечно, вера самих артисток в свои силы.