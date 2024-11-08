Танцоры из Богородского округа победили на международном конкурсе талантов

Хореографические коллективы Буньковского дома культуры успешно выступили в Минске, где завершился международный конкурс-фестиваль «Свободный полет». Танцоры Богородского округа заняли шесть первых и два вторых места.

Танцоры Богородского округа продемонстрировали высокий уровень мастерства и стойкости, завоевав шесть первых мест и два вторых. Особого внимания заслуживают участницы танцевального коллектива «Топотушки» под руководством Галины Потаповой. Их выступления жюри дважды отметило высшей наградой: дипломами лауреатов первой степени, а также один раз они получили серебро.

Международный конкурс «Свободный полет» — это разножанровый фестиваль, который проходит в номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, сценическое искусство, театр мод, цирк.

Танцевальная студия «Форс» показала номер «Матушка-Земля». Они завоевали диплом второй степени — это еще одно яркое подтверждение их таланта и усердия. Лауреатом первой степени стал дуэт Анжелики Шевчун и Яны Андрущенко из Школы современного танца «Шаг вперед». Их номер «Маяки» покорил сердца зрителей, а жюри признали высокий уровень синхронности и эмоциональной выразительности выступления.

Солистка Дарья Царева из коллектива «Топотушки» с танцем «Девичьи думы» завоевала диплом лауреата первой степени. Руководителей коллективов Галину Потапову и Анжелику Шевчун также удостоили звания лауреатов первой степени.

Хореографические ансамбли из Большого Буньково часто выступают на сцене родного дома культуры и на других площадках Богородского городского округа. Афиша выступлений доступна на сайте администрации округа.

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