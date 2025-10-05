Танцевальный вечер ко Дню пожилого человека прошел в Химках

Участники клуба «Активное долголетие» в Химках посетили зал многофункционального социального комплекса «Восход», где для них подготовили танцевальный вечер. В этот день звучали разные мелодии, в том числе от Московского института культуры.

Воспитанники военно-патриотического отделения «СОВА» изготовили своими руками подарки и вручили участникам «Активного долголетия».

«Очень важно, чтобы наше старшее поколение чувствовало поддержку и внимание общества. Такие встречи объединяют людей, дарят радость и наполняют сердце теплом», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная напомнила, что люди старшего поколения могут записаться в клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24, а также по телефонам: +7 495 572-65-14, +7 (495) 572-25-33. В организации работают кабинеты здоровья, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал, а также кабинет психологической разгрузки.