Танцевальный вечер для пенсионеров пройдет в Химках 26 сентября

Мероприятие организовано клубом «Активное долголетие» для жителей Химок пенсионного возраста. Участников ждет программа с живой музыкой, играми и конкурсами.

Танцевальный вечер пройдет в парке «Подрезково». Начало запланировано на 16:00.

Музыкальным сопровождением вечера станут золотые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов, а также композиции по заявкам присутствующих. Бессменным ведущим выступит режиссер-постановщик отдела социально-досуговой деятельности МСК «Восход» Максим Кондратьев.

Для участников клуба Максим Кондратьев не только поет, но и проводит веселые игры и конкурсы. Участники мероприятия смогут пообщаться, найти единомышленников и приятно провести время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.