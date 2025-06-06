Танцевальный коллектив из Солнечногорска победил на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс «Союз талантов России» прошел в Доме Союзов в Москве. Солнечногорск представляла команда «Мозаика» Дома детского творчества «Буревестник» - все три номера танцевального коллектива заняли первые места.

Конкурс объединил 2500 человек из 64 регионов России, включая Луганскую Народную Республику, а также Белоруссии. Номера участников оценивали преподаватель училища при Театре танца «Гжель», экс-солистка ансамбля «Березка» и Заслуженная артистка России, финалисты телепроектов «Танцуют все» и «Танцы на ТНТ» и приглашенный артист Большого театра.

Танцевальный коллектив «Мозаика» из Солнечногорска выступил с тремя патриотическими танцами: «Прадедушка», «Неуловимые» и «Девчонка — военный шофер» и заняли первые места.

«Мы невероятно гордимся талантливыми ребятами из „Мозаики“, которые достойно представили Солнечногорск на таком высоком уровне. Их победы — это не только признание упорного труда, но и яркое подтверждение того, что в нашем округе есть все условия для развития юных дарований», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Команда округа получила не только призовые места, но и приглашение выступить с танцем «Прадедушка» на гала-концерте фестиваля.