Танцевальный коллектив из Серпухова завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Юные танцоры из серпуховского коллектива «ВерОника» приняли участие в конкурсе «Сокровища Карелии» в Петрозаводске. Они выиграли Гран-при и в ближайшее время отправятся покорять Минск.

Коллектив «ВерОника» основали в 2000 году. Воспитанники ансамбля осваивают там различные направления современной хореографии: джаз, хип-хоп, классический, детский и эстрадный танец. Руководит юными артистами Марина Арабова.

В конкурсе состязались коллективы из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Московской области, Мурманска и самого Петрозаводска. Оценивало участников жюри из Санкт-Петербурга.

Танцоры из Серпухова представили номера «Воспоминания из детства — найти свой свет», «На поводу», «Затянув пояса» и «Нексус — Лунная», которые отметили дипломами лауреатов первой степени. А дуэт Дарьи Малютиной и Виолетты Черенковой не только стал победителем, но и завоевал главный приз — Гран-при конкурса. Марию Арабову признали лучшим руководителем.