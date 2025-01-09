Свыше тысячи пациентов прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства за год

Свыше одной тысяч юных пациентов прошли реабилитацию в санаторном отделении НИКИ детства за год. Там восстанавливаются те, кто перенес бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы.

Санаторное отделение оказывает помощь в том числе детям с эндокринными заболеваниями. По словам директора НИКИ Нисо Одинаевой, ребятам обеспечивают комфортное пребывание и лечение с использованием современной техники. С ними работают физиотерапевты, диетологи, специалисты ЛФК.

«Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей, что положительно влияет на психологическое состояние ребенка. У нас широкий спектр процедур: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и многое другое. Есть залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, а также соляная пещера», — отметила Нисо Одинаева.

В санатории могут одновременно находиться 55 человек. Это дети в возрасте от трех до 16 лет и один из их родителей.

Получить путевку можно через участкового врача по месту жительства. Он выдаст направление при наличии показаний.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС.