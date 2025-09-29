Свыше тысячи пациентов приняли в диагностическом центре в Одинцове за месяц

Специалисты клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцовском округе за первый месяц работы оказали медицинскую помощь более чем тысяче пациентов. В учреждении принимают как взрослых, так и детей.

Пациентам доступны консультации педиатров, терапевтов, офтальмологов и оториноларингологов. Кроме того, благодаря новейшему оборудованию специалисты проводят ультразвуковую диагностику и ряд других исследований.

«Мы рады, что жители Ромашково и близлежащих районов теперь имеют возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в одном месте. Наша цель — обеспечить удобный доступ к современной диагностике и качественным медицинским услугам для всей семьи», — отметила главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Центр расположен по адресу: село Ромашково, Рублевский проезд, дом № 41.

Помощь предоставляют бесплатно по полису ОМС.