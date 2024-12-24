Свыше тысячи машин вывели на уборку снега в Подмосковье 24 декабря

Свыше одной тысячи машин направят на уборку улиц в Подмосковье 24 декабря. К утру специалисты очистили 86% всех дворов региона.

Во вторник, 24 декабря, температура в Подмосковье опустится до минус одного градуса. Сильный снег ожидают в Одинцове, Дубне, Солнечногорске и Истре. В некоторых местах покров будет достигать 19 сантиметров.

В течение суток на уборку улиц выйдут свыше одной тысяч машин и средств малой механизации.

К 09:00 работы уже провели на 86% всех дворов региона, оставшиеся очистят от снега в ближайшее время. В первую очередь работы проводят у входных групп, лестниц, на тротуарах и рядом с мусорными площадками.