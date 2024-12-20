Свыше тысячи ям отремонтировали на подмосковных дорогах за неделю

Свыше одной тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за неделю. Работы провели в Химках, Наро-Фоминске, Раменском, Егорьевске и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на региональных дорогах устранили около 480 ям, еще 550 отремонтировали на муниципальной сети.

Больше всего работ провели в Химках, Наро-Фоминске, Раменском, Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве.

Ямы на подмосковных дорогах ремонтируют круглый год. Зимой работы проводят с применением специальной холодной смеси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Это позволит решить проблему с пробками, в которых сегодня жители города теряют большое количество времени.