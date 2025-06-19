Свыше тысячи гектаров капусты высадили в Подмосковье с начала сезона

Подмосковные аграрии высадили уже более 80% запланированных 1,3 тысячи гектаров белокочанной капусты. Основные посадки сосредоточены в 14 муниципалитетах, включая Коломну, Дмитров и Луховицы.

Посадки белокочанной капусты ведут в два этапа: ранней весной и в конце мая — июне. Урожаю обычно собирают с июля по октябрь, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Коломна лидирует по объемам — здесь уже засеяно 446 гектаров. В Дмитрове под капусту отведено 315 гектаров, в Луховицах — 92 гектара. В прошлом году регион собрал 66,9 тысячи тонн этой культуры.

Фермерское хозяйство Лукьяновых в Луховицах выращивает капусту, огурцы, морковь и другие овощи. Антон Лукьянов, продолжая дело отца, сочетает фермерство с социальной работой — помогает нуждающимся семьям и участвует в поставках продукции для участников СВО.