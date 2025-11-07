Свыше миллиона детей привили от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается вакцинация от гриппа. С начала кампании прививку сделали более чем миллиону детей.

Ребенок может пройти процедуру в поликлинике, а также в детском саду или школе. Для вакцинации используют безопасные современные препараты.

«Осенью традиционно растет заболеваемость вирусными заболеваниями. Рекомендую всем, кто еще этого не сделал, поставить прививку от гриппа. Только так можно защитить себя и близких, особенно детей, от опасной болезни», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой пациента осмотрит врач, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Запись на прием к специалисту доступна на сайте государственных услуг, по номеру телефона 112 или при помощи бота в Telegram.

Совершеннолетние жители Московской области также могут пройти вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах.

График выездов доступен по ссылке.