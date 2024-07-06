Свыше 900 тысяч рублей за неправильную парковку взыскали в Подмосковье

Забота о сохранении зеленых зон во дворах предполагает личную ответственность каждого человека. Парковка автомобилей на газонах может привести к серьезным штрафам.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов подчеркнул, что оставление автомобиля на газоне может показаться удобным, но на самом деле является серьезным нарушением, за которое предусмотрен административный штраф.

«Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“», — указал Мурашов.

С начала текущего года благодаря бдительности местных жителей автовладельцы были оштрафованы на общую сумму 942 тысячи рублей за неправильную парковку на газонах. Согласно статье 6.22 КоАП МО, размеры штрафов за парковку на газонах составляют: от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

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