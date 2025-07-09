Свыше 900 подростков приняли участие в военно-патриотических сборах в Подмосковье

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Свыше 900 молодых ребят приняли участие в межрегиональных военно-патриотических сборах в Подмосковье

В сборах участвовали активисты военно-патриотических объединений из России и Белоруссии от 14 до 18 лет. Как рассказала глава министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, в этом году в программе сделали упор на отработку практических навыков. Ребята учились оказывать первую помощь, разводить костер и многому другому.

«Наши военно-патриотические сборы — это настоящая школа жизни, где участники могут не только узнать много нового и полезного, но и встретить товарищей на всю жизнь», — сказала она.

1/3
2/3
3/3

Профессиональные инструкторы учили ребят ориентированию на местности, обращению с оружием и командной работе с использованием тактического оборудования.

Для участников также провели встречи с экспертами, квизы, лекции, мастер-классы и спортивные игры. Так, подростки смогли пообщаться с бывшим конструктором Центра управления полетами Александром Смоленцевым, офицером ВМФ Юрием Перятинским и капитаном МВД Федором Овчинниковым.

Кульминацией стало посвящение 170 новобранцев в ряды «Юнармии».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте