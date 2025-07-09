Свыше 900 подростков приняли участие в военно-патриотических сборах в Подмосковье

В сборах участвовали активисты военно-патриотических объединений из России и Белоруссии от 14 до 18 лет. Как рассказала глава министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, в этом году в программе сделали упор на отработку практических навыков. Ребята учились оказывать первую помощь, разводить костер и многому другому.

«Наши военно-патриотические сборы — это настоящая школа жизни, где участники могут не только узнать много нового и полезного, но и встретить товарищей на всю жизнь», — сказала она.