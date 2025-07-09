Свыше 900 подростков приняли участие в военно-патриотических сборах в Подмосковье

Свыше 900 молодых ребят приняли участие в межрегиональных военно-патриотических сборах в Подмосковье
В сборах участвовали активисты военно-патриотических объединений из России и Белоруссии от 14 до 18 лет. Как рассказала глава министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, в этом году в программе сделали упор на отработку практических навыков. Ребята учились оказывать первую помощь, разводить костер и многому другому.
«Наши военно-патриотические сборы — это настоящая школа жизни, где участники могут не только узнать много нового и полезного, но и встретить товарищей на всю жизнь», — сказала она.
Профессиональные инструкторы учили ребят ориентированию на местности, обращению с оружием и командной работе с использованием тактического оборудования.
Для участников также провели встречи с экспертами, квизы, лекции, мастер-классы и спортивные игры. Так, подростки смогли пообщаться с бывшим конструктором Центра управления полетами Александром Смоленцевым, офицером ВМФ Юрием Перятинским и капитаном МВД Федором Овчинниковым.
Кульминацией стало посвящение 170 новобранцев в ряды «Юнармии».
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