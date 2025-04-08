Свыше 900 фасадов домов отремонтировали Подмосковье с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С начала года в Подмосковье отремонтировали свыше 900 фасадов многоквартирных домов. Работы помогли улучшить внешний вид зданий и препятвтвовать проникновению влаги в стены.

Фасады приводят в порядок в рамках текущего ремонта. Стоимость работ входит в тариф на содержание общего имущества.

«Покраска и облицовка фасада дома — не просто косметический ремонт, улучшающий внешний вид. Это также важно для защиты здания от разрушения. Работы служат барьером, препятствующим проникновению влаги в стены, предотвращая повреждение конструкций», — отметили в министерстве

Для долговечности зданий специалисты регулярно осматривают фасад и оперативно устраняют нарушения. Это могут быть трещины, сколы краски или отслоение облицовки.

За первый квартал этого года коммунальщики уже привели в порядок более чем 900 объектов.

Жителям напомнили, что сообщить о необходимости ремонта можно в управляющую организацию или через портал ЕДС МО.