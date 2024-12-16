Свыше 90 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье в декабре

Несмотря на любые погодные условия — будь то зимний снегопад или летняя жара, сотрудники лесной охраны Комлесхоза ежедневно выходят на патрулирование государственного лесного фонда. С 1 по 14 декабря специалисты провели больше двух тысяч подобных мероприятий.

В рейдах также участвовали представители правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, местных властей, казачьих обществ и общественные лесные инспекторы.

Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, за этот период лесные патрули зафиксировали 95 нарушений лесного законодательства.

Маршруты патрулирования заранее утверждены и соответствуют специальной карте. Они проходят в тех местах, где часто обнаруживают нарушения, как можно ближе к населенным пунктам, садовым товариществам и территориям, где проводятся работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

За последние две недели наиболее распространенными нарушениями стали самовольное занятие лесных участков — 53 случая, и нарушения санитарной безопасности в лесах — 17 случаев.

С начала года на территории лесного фонда сотрудники провели более 67 тысяч рейдов и патрулирований.