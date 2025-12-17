Свыше 9 тысяч уведомлений о сносе зданий подали онлайн в Подмосковье с января

Жители и застройщики Подмосковья все активнее используют цифровые сервисы для решения строительных вопросов. С начала года через портал госуслуг подали свыше девяти тысяч уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении.

В Министерстве государственного управления Московской области отметили, что оформить необходимые уведомления можно онлайн. Услуга «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» доступна в разделе «Земля» – «Строительство».

Она предназначена для застройщиков и технических заказчиков, которые планируют снос капитальных строений. Электронный формат позволяет обойтись без личных визитов в ведомства и сократить время на оформление документов.

Пользователю необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Важно соблюдать сроки: уведомление о планируемом сносе направляют не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ, а информацию о завершении сноса передают в течение того же срока после их окончания.

Услуга бесплатная.