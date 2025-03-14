Свыше 87 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились в сфере бытового обслуживания

Свыше 87 тысяч жителей Подмосковья трудятся в сфере бытовых услуг. В прошлом году количество рабочих мест в этом секторе превысило 1,1 тысячи.

Ежегодно работники бытового обслуживания и ЖКХ отмечают профессиональный праздник в третье воскресенье марта. В преддверии этой даты в Минсельхозпроде Подмосковья поблагодарили специалистов. Всего в Подмосковье их более 87 тысяч, они трудятся на 21 тысяче предприятий.

«Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище — жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты. Поздравляю с профессиональным праздником!» — отметил глава министерства Сергей Двойных.