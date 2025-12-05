Свыше 850 заявок на вселение в социальное жилье подали онлайн в Подмосковье

Фото: Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске / Медиасток.рф

В Московской области цифровым сервисом для оформления разрешений на заселение родственников в социальное жилье пользуются все чаще. От нанимателей поступило уже более 850 обращений.

Услуга предназначена для тех, кто живет в муниципальных квартирах по договору социального найма и планирует вселить близких родственников, которые не являются супругами, детьми или родителями.

Кроме того, при помощи сервиса можно оформить официальное согласие на обмен жилыми помещениями, предоставленными в соответствии с условиями соцнайма.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на сайте государственных услуг, указать муниципалитет, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Сервис бесплатный.

В случае положительного решения заявитель получит официальное разрешение на вселение, которое в дальнейшем послужит основанием для оформления постоянной регистрации по новому адресу.