Свыше 850 заявок на вселение в социальное жилье подали онлайн в Подмосковье
В Московской области цифровым сервисом для оформления разрешений на заселение родственников в социальное жилье пользуются все чаще. От нанимателей поступило уже более 850 обращений.
Услуга предназначена для тех, кто живет в муниципальных квартирах по договору социального найма и планирует вселить близких родственников, которые не являются супругами, детьми или родителями.
Кроме того, при помощи сервиса можно оформить официальное согласие на обмен жилыми помещениями, предоставленными в соответствии с условиями соцнайма.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться на сайте государственных услуг, указать муниципалитет, заполнить форму и приложить необходимые документы.
Сервис бесплатный.
В случае положительного решения заявитель получит официальное разрешение на вселение, которое в дальнейшем послужит основанием для оформления постоянной регистрации по новому адресу.