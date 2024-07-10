Свыше 837 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Свыше 830 тысяч детей прошли медицинские профосмотры в Подмосковье с начала года. Они позволяют выявить заболевания и патологии на ранней стадии.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, профосмотры проводят детям в разные периоды. Они позволяют уточнить группу здоровья и выявить патологии и риски их развития.

«Для удобства работающих родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Она добавила, что результаты осмотров поступают в личный кабинет на «Госуслугах».

За такой же период в прошлом году профосмотры прошли на 106 тысяч детей меньше.

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