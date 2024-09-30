Свыше 80 тысяч тонн консервов произвели в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье произвели 81,5 тысячи тонн консервов. Регион сохранил лидерство по выпуску такой продукции в стране.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в регионе выпускают около 39% мясных консервов в ЦФО и более 16% от общероссийского объема.

Крупнейшими производителями стали Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, «Рускон» в Раменском, «МПЗ Лунево» в Химках, Наро-Фоминский консервный завод, МПК «Селятино» и «ПК Мамир» в Балашихе.

При выборе консервов жителям рекомендуют обращать внимание на состав и соблюдение требований ГОСТ.

«Этикетка должна быть ровно наклеена, содержать полную информацию о продукте и производителе, на банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутий крышки. Также необходимо обратить внимание на срок годности», — отметили в министерстве.

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