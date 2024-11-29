Свыше 7,5 тысячи км дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

Около 7,6 тысячи километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь. Работы провели на проезжей части и на тротуарах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты обработали специальными материалами муниципальные и региональные дороги, а также мосты, эстакады, съезды и крутые повороты.

«В работах задействовали 380 комбинированных дорожных машин», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы круглосуточно следят за погодой, чтобы вовремя спланировать уборку и обработку покрытий ото льда. Все работы фиксируют в специальной системе СКПДИ.

Сегодня в Подмосковье ожидают мокрый снег и дождь, на дорогах возможна гололедица. Водителей призвали быть осторожными, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.