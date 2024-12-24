Свыше 700 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с начала года

Свыше 80 предприятий заняты производством молока в Подмосковье. По предварительным данным, к концу года объем выпущенной ими продукции составит 718 тысяч тонн. Это 708 тысяч тонн коровьего, девять тысяч тонн козьего и 300 тонн овечьего молока.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московкой области сообщили, что до 2028 года в регионе планируется запустить еще 15 молочных ферм.
Сейчас Подмосковье лидирует в Центральном федеральном округе и занимает третье место по России по выпуску обработанного молока. За 10 месяцев компании произвели 199,9 тысячи тонн продукции.
По производству сыра регион лидирует в России. За 10 месяцев предприятия изготовили более 143,7 тысячи тонн. Крупные компании в этой отрасли — «Ступинская Нива», племзавод «Пойма», Агрофирма «Сосновка», Племзавод «Повадино» и «Мясо-Молоко-Ресурс».
Для аграриев Подмосковья действуют меры поддержки. В декабре молочное скотоводство включили в число приоритетных направлений льготного кредитования — теперь молочные предприятия смогут воспользоваться займами по сниженным ставкам. Подробная информация представлена на сайте.
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