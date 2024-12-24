Свыше 700 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с начала года

Свыше 80 предприятий заняты производством молока в Подмосковье. По предварительным данным, к концу года объем выпущенной ими продукции составит 718 тысяч тонн. Это 708 тысяч тонн коровьего, девять тысяч тонн козьего и 300 тонн овечьего молока.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московкой области сообщили, что до 2028 года в регионе планируется запустить еще 15 молочных ферм.

Сейчас Подмосковье лидирует в Центральном федеральном округе и занимает третье место по России по выпуску обработанного молока. За 10 месяцев компании произвели 199,9 тысячи тонн продукции.