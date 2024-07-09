Свыше 700 тысяч человек посетили парк имени Толстого в Химках с июня

Свыше 700 тысяч человек этим летом выбрали местом для отдыха на природе парк имени Льва Николаевича Толстого в Химках. Он регулярно предоставляет площадку для развлекательных и культурных мероприятий.

Жители всех возрастов приходят в парк Толстого на фестивали, тематические мастер-классы и выставки. Это один из самых больших и живописных парков округа.

«В прошлом году на территории парка открыли один из самых высоких аттракционов Московской области — колесо обозрения высотой 50 метров. Теперь любой желающий может полюбоваться Химками с высоты птичьего полета», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Также в Химках начался второй этап реконструкции парка имени Льва Николаевича Толстого. Специалисты облагораживают свыше 12 гектаров земли.

Напомним, что ранее в парке уже отремонтировали 30 прогулочных дорожек и установили новые лавочки. Кроме того, жители оценили новую велодорожку и современные детские площадки, скалодром и веревочный парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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