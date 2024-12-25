Свыше 700 аттракционов зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году

За год в Подмосковье зарегистрировали 730 аттракционов и провели 236 проверок. Благодаря работе специалистов в регионе не допустили ни одного несчастного случая.

Подмосковный технадзор завершил работу по проверке безопасности аттракционов в этом году. Специалисты оценивали состояние оборудования, соблюдение регламентов, наличие документации и многое другое. Особое внимание уделяли тормозным системам, устойчивости конструкций и защитным ограждениям.

Всего за год в области зарегистрировали 730 аттракционов. За предоставление этой услуги взыскали госпошлины на общую сумму 1,72 миллиона рублей.

За год также провели 236 проверок и объявили владельцам аттракционов 29 предостережений. За нарушения вынесли семь административных постановлений с общей суммой штрафов 135 тысяч рублей. Все недочеты устранили, а меры по их предотвращению усилили.

В результате работы ведомства удалось значительно повысить уровень безопасности аттракционов в Подмосковье.