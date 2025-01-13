Свыше 70 ям на дорогах ликвидировали в Химках с начала этого года

Сотрудники коммунальных служб устранили более 70 ям на дорогах и во дворах жилых домов в городском округе Химки с начала нового 2025 года. Бригады трудятся во всех микрорайонах округа.

Ремонт дорожного покрытия идет на улицах Строителей, Родионова, Лавочкина, Молодежной и Юбилейном проспекте. Помимо этого, устранят повреждения полотна на мосту Победы, а также на улицах Гоголя, Бурденко, Березовая аллея и Проспект Мира.

Адреса, на которых провели или планируют провести ремонтные работы, коммунальные службы городского округа Химки определили с учетом просьб местных жителей. Контроль за работами осуществляют с помощью автоматизированных систем наблюдения.

Напомним, что в прошлом году в Химках ликвидировали свыше 22 тысяч дорожных повреждений и обновили пять участков трасс длиной почти семь тысяч километров.