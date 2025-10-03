Свыше 7 тысяч уведомлений о сносе зданий подали онлайн в Подмосковье с января

Свыше семи тысяч уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении подали на сайте государственных услуг Подмосковья с начала года. Для оформления заявки необходимо авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации.

После этого пользователю следует заполнить форму в разделе «Земля» — «Строительство», а затем прикрепить все необходимые документы.

Подать уведомление можно и в приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Земля».

Согласно установленному порядку, застройщик или технический заказчик, планирующий снести объект капитального строительства, должен не позднее, чем за семь рабочих дней до начала процесса направить в орган местного самоуправления соответствующую заявку.

О завершении сноса также следует уведомить в течение недели.