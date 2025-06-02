Свыше 666 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за места для благоустройства

Свыше 666 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за места для благоустройства в 2026 году. В этом году на выбор представили 289 территорий в 54 округах.

Голосование проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», оно продлится еще 11 дней, рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.

«Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего в голосовании участвовали жители Краснознаменска, Пушкино, Воскресенска, Люберец и других муниципалитетов. Так, 25,6 тысячи человек выбрали Славянский бульвар в Подольске, еще 25,5 тысячи — Красковский карьер в Лобне.

В эту работу активно включились волонтеры — они помогают жителям поучаствовать в опросе в образовательных учреждениях, а также в общественных местах. Активисты объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках.

«Всех добровольцев объединяет желание сделать наше Подмосковье еще лучше. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию более 170 тысяч человек», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Проголосовать за понравившийся объект могут все жители Подмосковья старше 14 лет. Опрос доступен по ссылке.