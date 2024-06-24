Свыше 650 опор освещения отремонтируют в Химках за неделю

Работы по реконструкции опор освещения и установке новых проведут в Старых Химках, Сходне и Фирсановке. Всего за эту неделю в Химках планируют обновить 650 фонарных столбов.

В городском округе появятся 14 тысяч светильников и 260 современных пунктов питания. Специалисты будут следить за корректной работой систем в режиме реального времени. Все работы, по заверению сотрудников коммунальных служб, будут завершены к сентябрю.

«На предстоящей неделе специалисты будут работать в четырех микрорайонах: 400 опор будет реконструировано в микрорайоне Клязьма-Старбеево, 150 — на Сходне и 100 в Фирсановке. В 36 дворовых территориях будет реализован проект по организации дорожного движения», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Договор о сотрудничестве администрация округа и застройщик ООО «Светогор-Химки» заключили на Российской неделе государственно-частного партнерства. Бюджет проекта составил свыше 500 миллионов рублей.

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