Свыше 6,5 тысячи сотрудников «Мособлэнерго» прошли обучение с начала года

Компании «Мособлэнерго» провела 6,5 тысячи обязательных обучений работников по требованиям охраны труда с начала года. Уроки необходимы для допуска сотрудников к различным видам работ, особенно для ответственных лиц и определенных категорий работников.

Организацию обучения персонала берет на себя Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго». Также подготовка работников является важным критерием оценки готовности энергопредприятия к отопительному сезону.

В процессе обучения работники осваивали безопасные методы и приемы эксплуатации электроустановок под напряжением, проводили испытания оборудования на повышенном напряжении, а также отработали действия при воздействии опасных производственных факторов. Дополнительные тренинги включали обучение использованию средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшим.

С начала года в компании провели свыше 1,9 тысячи проверок знаний по электробезопасности среди оперативного и оперативно-ремонтного персонала. В целях повышения готовности сотрудников к действиям в нештатных ситуациях организовали 80 противопожарных и 120 противоаварийных тренировок в филиалах.

«Мособлэнерго» внимательно следит за соблюдением сроков обязательного обучения работников и создает необходимые условия для его проведения. Это позволяет обеспечить выполнение требований законодательства в сфере охраны труда, а также снизить уровень травматизма и избежать профессиональных заболеваний среди работников.